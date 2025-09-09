L'ex attaccante Maspero: "Conte, fai giocare Lucca più di Hojlund! Vi spiego il motivo"

Le Interviste  
L'ex attaccante Maspero: Conte, fai giocare Lucca più di Hojlund! Vi spiego il motivo

L'ex attaccante Riccardo Maspero è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio:

Come valuta la Nazionale?

"Non si sa da che parte andare. Mi ricordo di Cagni e del Piacenza di italiani, una volta per arrivare dovevi fare 3-4 campionati a certi livelli. Oggi bastano poche partite e si va in Nazionale. Mi piace questa Italia ma i giocatori sono questi. Ieri mi sembrava ci fosse anche un po' di appannamento fisico, ma se si spingeva un po' di più poi si faceva la differenza".

Serie A, nel Napoli giocherà Hojlund o Lucca?

"Io darei spazio a Lucca, che ha già lavorato parecchio col mister e do tempo all'altro di imparare. Lucca non puoi metterlo da parte subito".

Rischia Chivu se perde con la Juve? E David-Vlahovic insieme?

"Su David e Vlahovic dico che giocherei sempre con due punte. Chivu non può già rischiare. Se è così, vuol dire che hai sbagliato dall'inizio la scelta, invece devi dargli fiducia".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top