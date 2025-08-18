SportMediaset - Napoli su Jackson, il suo agente è lo stesso di Kim

Calcio Mercato  
SportMediaset - Napoli su Jackson, il suo agente è lo stesso di Kim

Ultime calciomercato Napoli si pensa a Nico Jackson per sostituire Lukaku

Ultime calcio Napoli - L'infortunio di Lukaku riporta il Napoli a cercare un centravanti. La redazione di SportMediaset scrive sul proprio sito:

Il Napoli pensa a Jackson

"Il primo nome è quello di Zirkzee, incapace di lasciare il segno a Old Trafford. Il secondo nome è quello di Nico Jackson del Chelsea, messo sul mercato dai Blues ma sul quale c'è il forte interessamento anche dell'Aston Villa: il tecnico dei Villains Emery ha già avuto Jackson ai tempi del Villarreal e vorrebbe riabbracciarlo per la prossima stagione. Lato Napoli, aiuterebbe nella trattativa il buon rapporto tra De Laurentiis e il procuratore di Jackson, quel Ali Barat che già aveva portato Kim ai partenopei".

Nico Jackson
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top