SportMediaset - Napoli su Jackson, il suo agente è lo stesso di Kim

Ultime calcio Napoli - L'infortunio di Lukaku riporta il Napoli a cercare un centravanti. La redazione di SportMediaset scrive sul proprio sito:

"Il primo nome è quello di Zirkzee, incapace di lasciare il segno a Old Trafford. Il secondo nome è quello di Nico Jackson del Chelsea, messo sul mercato dai Blues ma sul quale c'è il forte interessamento anche dell'Aston Villa: il tecnico dei Villains Emery ha già avuto Jackson ai tempi del Villarreal e vorrebbe riabbracciarlo per la prossima stagione. Lato Napoli, aiuterebbe nella trattativa il buon rapporto tra De Laurentiis e il procuratore di Jackson, quel Ali Barat che già aveva portato Kim ai partenopei".