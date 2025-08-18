Hojlund-Napoli, dall'Inghilterra: "Gli azzurri ci stanno pensando, il Man Utd fissa il prezzo e apre al prestito"

Calcio Mercato  
Hojlund-Napoli, dall'Inghilterra: Gli azzurri ci stanno pensando, il Man Utd fissa il prezzo e apre al prestito

Mercato Napoli Hojlund pista percorribile, il Manchester United apre al prestito

Calciomercato Napoli, clamorosi aggiornamenti riportati da due autorevoli giornalisti britannici, Ben Jacobs e Alex Croock, di TalkSport, sul possibile erede di Romelu Lukaku per l'attacco della SSC Napoli.

Il Napoli sta valutando la possibilità di acquistare Rasmus Hojlund alla luce dell'infortunio di Romelu Lukaku. Il Manchester United vorrebbe che Hojlund se ne andasse. Il prezzo richiesto è di 40 milioni di sterline, ma il MUFC potrebbe ancora valutare un prestito alle giuste condizioni, nonostante la preferenza per la vendita.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top