Hojlund-Napoli, dall'Inghilterra: "Gli azzurri ci stanno pensando, il Man Utd fissa il prezzo e apre al prestito"

Calciomercato Napoli, clamorosi aggiornamenti riportati da due autorevoli giornalisti britannici, Ben Jacobs e Alex Croock, di TalkSport, sul possibile erede di Romelu Lukaku per l'attacco della SSC Napoli.
Il Napoli sta valutando la possibilità di acquistare Rasmus Hojlund alla luce dell'infortunio di Romelu Lukaku. Il Manchester United vorrebbe che Hojlund se ne andasse. Il prezzo richiesto è di 40 milioni di sterline, ma il MUFC potrebbe ancora valutare un prestito alle giuste condizioni, nonostante la preferenza per la vendita.