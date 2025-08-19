CorSport - Il Napoli si è inserito per Hojlund, si può chiudere subito in prestito: le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli si inserisce nella corsa per Rasmus Hojlund, giovane attaccante di 22 anni del Manchester United messo fuori dal progetto dei Red Devils. Il Milan lo tratta da settimana, ma adesso spunta il Napoli a causa dell'infortunio di Lukaku che starà fuori fino al 2026.

Uno dei nomi individuati dal Napoli porta proprio a Rasmus Hojlund. Il danese, potenza fisica e margini enormi, in Italia con l’Atalanta aveva fatto benissimo, in Inghilterra molto meno con il Manchester United che ora è pronto a venderlo. Come scrive il Corriere dello Sport il Napoli si è inserito su un obiettivo che il Milan stava trattando in solitaria da un paio di settimane:

Hojlund, per caratteristiche, è anche il profilo che più si avvicina al resto dei centravanti già in rosa: forza, velocità, capacità di attaccare la profondità, caratteristiche che non costringerebbero Conte a stravolgere l’impianto tattico provato a Dimaro, Castel di Sangro e ora pure a Castel Volturno. Il danese, di fatto, è un esubero dello United. Ruben Amorim non l’ha neppure convocato per la prima di Premier contro l’Arsenal, e già nell’amichevole con la Fiorentina era rimasto per 90 minuti in panchina. Segnali chiari, inequivocabili.

Il Milan ci aveva lavorato, come confermato domenica dal ds Tare prima della partita di Coppa Italia con il Bari: colloqui con l’entourage, disponibilità del calciatore ad ascoltare, seppur senza un ok definitivo. Hojlund avrebbe preferito restare a Manchester, per provare a giocarsi le sue chance, ma i Red Devils lo hanno praticamente messo alla porta e hanno già aperto alla cessione in prestito oneroso, 5-6 milioni subito e diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40. È questa la base della trattativa, proposta anche al Napoli che, bussando alla porta degli inglesi, si è di fatto inserito nella corsa al centravanti.