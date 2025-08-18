Sportitalia - Hojlund-Napoli, c'è il Milan da battere: cifre e priorità dell'attaccante, le ultime

Ultime calcio Napoli - Durante lo Speciale Calciomercato, Michele Criscitiello e Gianluigi Longari, ai microfoni di Sportitalia, hanno riportato alcuni aggiornamenti su Hojlund.

Il Napoli pensa a Hojlund come riporta Sportitalia:

"Il Milan e il Manchester United avevano un accordo sulla parola per Rasmus Hojlund. I termini sono prestito a 5 mln e riscatto fissato a 35. Hojlund non vuole andare in prestito ma a titolo definitivo e vuole giocare la Champions, cosa che il Milan non gli consentirebbe e per questo motivo non c'è stato ancora il sì. Il Napoli non ha fatto un'offerta definitiva, al momento, ma i termini sarebbero gli stessi: prestito con obbligo di riscatto".