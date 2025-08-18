Moretto: "Zirkzee vuole restare in Premier, per il Man Utd è incedibile! Sondaggio Napoli per Pinamonti"

Calcio Mercato  
Moretto: Zirkzee vuole restare in Premier, per il Man Utd è incedibile! Sondaggio Napoli per Pinamonti

Zirkzee Napoli, posizione netta del Manchester United: non è in vendita. Sondaggio Manna per Pinamonti

Calciomercato Napoli, importanti novità dall'esperto di trasferimenti internazionali Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano. Focus sul possibile erede di Romelu Lukaku. L'attaccante belga rimarrà fermo ai box per diversi mesi.

Mercato Napoli, le ultime su Zirkzee e Pinamonti

Vi ribadisco tre mesi, tre mesi e mezzo per il recupero di Romelu Lukaku. Vedremo se si opererà o meno, ma è uno stop che si supera i tre mesi. Il Napoli si sta guardando intorno per capire quali situazioni di mercato possano essere quelle giuste per sostituire il belga. Sicuramente è stata fatta una prima chiamata per informarsi su Andrea Pinamonti del Sassuolo, è una delle opzioni ma Giovanni #Manna sta lavorando su più piste. Vi smentisco la pista Joshua Zirkzee - Napoli, secondo le nostre fonte il ManchesterUnited lo ritiene un giocatore importante e non ha in mente di venderlo. Allo stesso tempo anche il giocatore vuole continuare il suo percorso in Premier League

