Recalcati: "Il Napoli senza Lukaku perde tanto e se l'Inter prende Lookman..."

Nel corso dell'appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio ha parlato Christian Recalcati:

L’Inter deve completarsi sul mercato?

“L’Inter non è incompleta, non è proprio partita per fare il mercato. L’Inter ha speso 70 milioni per giocatori che bisognerà vedere, dovremo vedere cosa andrà a succedere. Il miglior acquisto estivo è il rientro di Pio Esposito. Il Napoli con Lukaku perde tanto, magari cambierà qualcosa e potrebbe decidere di giocare col 3-5-2 con Lucca e Lookman. L’Inter sembrava aver preso Lookman e Leoni, nessuno è arrivato e intanto ha venduto Zalewski. Io credo che l’Inter farà qualcosa sul mercato, ma non credo farà i nomi che circolano. Al momento i vari Koné e Lookman rimangono dove stanno, si parla di circa 100 milioni di euro. L’Inter non darà 55 milioni alla Roma, imbastire una trattativa lunga a due settimane dalla fine del mercato è difficile”.

Con Lookman sarebbe la favorita per lo Scudetto?

“Vedendo i nomi con Lautaro e Thuram sarebbe l’attacco più forte della Serie A. Ci metterebbe però un mese per entrare in forma, c’è la Coppa d’Africa, giocherebbe 20 partite quest’anno e che impatto avrebbe Lookman? Con Osimhen si è visto che tornato dalla Coppa d’Africa era un altro giocatore. Lookman in forma renderebbe l’Inter la candidata numero uno”.