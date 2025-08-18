Sky: il Napoli chiama Krstovic! C'è la concorrenza di Atalanta e Wolfsburg

Atalanta, Wolfsburg e Napoli su Krstovic! L'attaccante montenegrino del Lecce al centro delle strategie di calciomercato: su di lui c'è il club tedesco, l'Atalanta che cerca un sostituto di Retegui e il Napoli, a caccia di un rimpiazzo per Lukaku.
Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport conferma l'interessamento dei tre club per Nikola Krstovic.
Oltre alla chiamata del Napoli, nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto, continua forte l’interesse dell’Atalanta. Per il classe 2000 è arrivata un’offerta anche dalla Bundesliga, sponda Wolfsburg.