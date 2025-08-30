Hojlund-Napoli, è fatta! SKY: legali al lavoro nella notte per la fumata bianca

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, esperto di calcio mercato, ha parlato dell'affare Hojlund a Calciomercato L'Originale su Sky Sport:

"A Napoli i legali del club e di Hojlund stanno formalizzando l'accordo verbale che ormai è stato raggiunto anche dal punto di vista contrattuale: sarà una notte di lavoro per far sì che arrivi Hojlund al Napoli! Vedremo se arriverà già domani".