Hojlund-Napoli, è fatta! SKY: legali al lavoro nella notte per la fumata bianca

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, esperto di calcio mercato, ha parlato dell'affare Hojlund a Calciomercato L'Originale su Sky Sport:

"A Napoli i legali del club e di Hojlund stanno formalizzando l'accordo verbale che ormai è stato raggiunto anche dal punto di vista contrattuale: sarà una notte di lavoro per far sì che arrivi Hojlund al Napoli! Vedremo se arriverà già domani".

Queste le cifre, riportate da Sky Sport:

"Accordo blindato in questi minuti tra Napoli e Manchester United: 6 milioni di prestito e 44 milioni di obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League del Napoli".

