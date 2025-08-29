De Bruyne non aveva seguito il sorteggio! Il Mattino svela: lo ha avvisato felice McTominay

Il sorteggio di UEFA Champions League ha decretato la sfida tra Napoli e Manchester City. Gli azzurri voleranno in Inghilterra per giocare all'Etihad Stadium in quella che per Kevin De Bruyne sarà una partita da ex, sicuramente molto emozionante. Oggi il quotidiano Il Mattino racconta la reazione di De Bruyne alla notizia e di come l'asso belga sia venuto a sapere del sorteggio:

Il belga non era alla tv. Ad avvertirlo del sorteggio per tornare in Inghilterra ci ha pensato un compagno di squadra, Scott McTominay. Anche lui felice di poter tornare nella città in cui è cresciuto, anche se sull’altra sponda del calcio.