De Bruyne non aveva seguito il sorteggio! Il Mattino svela: lo ha avvisato felice McTominay

Champions League  
McTominay e De BruyneMcTominay e De Bruyne

Il sorteggio di UEFA Champions League ha decretato la sfida tra Napoli e Manchester City. Gli azzurri voleranno in Inghilterra per giocare all'Etihad Stadium in quella che per Kevin De Bruyne sarà una partita da ex, sicuramente molto emozionante. Oggi il quotidiano Il Mattino racconta la reazione di De Bruyne alla notizia e di come l'asso belga sia venuto a sapere del sorteggio:

Il belga non era alla tv. Ad avvertirlo del sorteggio per tornare in Inghilterra ci ha pensato un compagno di squadra, Scott McTominay. Anche lui felice di poter tornare nella città in cui è cresciuto, anche se sull’altra sponda del calcio.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
