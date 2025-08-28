Caputo: "Per il Napoli non sarà facile contro il Cagliari. Lukaku grave perdita, cosa penso di Lucca e Hojlund"

Le Interviste  
Caputo: Per il Napoli non sarà facile contro il Cagliari. Lukaku grave perdita, cosa penso di Lucca e Hojlund

Ciccio Caputo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Ogni partita ha le sue difficoltà. Sicuramente il Cagliari, secondo me, a differenza del Sassuolo, è quella squadra un po' più, tra virgolette, rognosa. Penso - ha detto l’ex attaccante di Empoli e Sassuolo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- che vorrà fare una partita di battaglia e quindi sicuramente non sarà facile per il Napoli. Però penso che per la prima in casa del Napoli ci sarà tanta attesa, ci sarà un sapore diverso. Quindi secondo me, alla fine, tutte le carte regola per portare a casa i tre punti. Il 4-1-4-1 che abbiamo visto penso sia in alternativa al 4-3-3. Penso che il mister abbia le idee chiare, perché quando compie delle scelte le fa anche per strategia e in relazione agli avversari e per le caratteristiche dei giocatori. Sicuramente contro il Cagliari non sarà facile, ci sarà magari bisogno di giocare in ampiezza, secondo me sarà fondamentale anche sfruttare le palle inattive.

Senza Lukaku il Napoli ha perso tantissimo. Hojlund è un giocatore diverso da Big Rom e anche da Lucca, perché è uno che attacca gli spazi, gioca in profondità, è un giocatore che si sa muovere in area di rigore. Sicuramente è un profilo interessante. Lucca forse troppo in fretta si è ritrovato a essere il punto di riferimento in questo momento del Napoli. Conoscendo Conte avrebbe fatto, senza il ko di Lukaku, un altro tipo di percorso, in modo da inserirsi nei meccanismi, nelle idee e nella mentalità di Conte e del Napoli con i tempi giusti. Lucca in questo momento sicuramente è in una situazione delicata, perché ora si sente l'attacco del Napoli sulle proprie spalle. Per me deve vivere tutto questo in modo sereno e cercare di dare il massimo”

