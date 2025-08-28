Pescara, il ds Foggia: "Il Napoli ha già fatto un mercato da big club in Europa, ma con Hojlund..."

“Il mercato del Napoli? È sicuramente da big a livello europeo. Prendere un portiere come Milinkovic-Savic con un’operazione da 22 milioni vuol dire - ha detto il direttore sportivo del Pescara Pasquale Foggia a Radio Marte nel corso di "Siamo tutti allenatori", in onda ogni giorno dalle 18 alle 20 - che sei una big. Hojlund? Mi piace molto, certo, anche da tifoso spero che possa arrivare quanto prima. Con lui il Napoli si rafforzerà ulteriormente. E sul mio Pescara, sempre per rimanere in tema di portieri, abbiamo trattato Luigi Sepe in uscita dalla Salernitana ma non abbiamo trovato le condizioni giuste per portare a compimento l’operazione”.