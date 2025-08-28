Casale: "Avrei preferito lui al posto di Hojlund". Poi clamoroso retroscena su Lucca

Calciomercato Napoli, il commento di Pasquale Casale

Ultimissime Calcio Napoli- A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Casale, allenatore. 

"Il mercato del Napoli mi convince, l'infortunio di Lukaku ora ha scombinato un po' i piani, ma più che Hojlund, preferirei che il Napoli prendesse Vlahovic. La priorità è trovare un attaccante forte che possa sostituire in maniera degna Lukaku. 

Hojlund diventerebbe una forza per il Napoli col rientro di Lukaku perché ha caratteristiche differenti e permetterebbe a Conte situazioni tattiche diverse. 

Vlahovic ha senso prenderlo se Lukaku non rientrasse, ma se a gennaio il Napoli lo riavrà, forse Hojlund è la scelta migliore

Lo staff medico in tal senso è fondamentale perché poi c'è da capire quale sarà la condizione di Lukaku al rientro. È anche lo staff di un certo livello che fa la differenza in una squadra. 

Credo molto in Lucca, nel 2021 lo segnalai a Edo De Laurentiis quando costava 3 milioni euro ed era al Pisa. Dei due gol contro il Sassuolo, si vedevano gli avversari preoccupati dalla stazza di questo giocatore. 

La presenza c'è, ha corso tantissimo ed è stato molto generoso. Conte lo invitava a stare più su, ma quando la squadra inizierà a capirlo meglio di certo esploderà".

