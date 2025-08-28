Geolier rompe il silenzio: "Decisione del Napoli su Decibel Bellini, io non c'entro niente"

Il rapper Geolier rompe il silenzio e commenta via social la notizia dell'addio di Daniele Decibel Bellini dal ruolo di speaker dello stadio Diego Armando Maradona. Sui social Geolier scrive: 

Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall’incarico di speaker.

Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me.

Emanuele

Poi insiste:

Vedo che la questione ha creato molta confusione, quindi per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l’incarico a Decibel Bellini è stata presa dalla società Napoli Calcio, per motivi estranei alla Golden Boys.

