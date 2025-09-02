Centro sportivo Napoli, Il Mattino: investimento da 60mln! Ecco cosa hanno in mente gli architetti di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - La prima pietra del centro sportivo del Napoli che verrà è, per adesso, in una foto. Il progetto è in un annuncio via X da parte di De Laurentiis, scrive Il Mattino.

"Il terreno non è ancora nella disponibilità del club, non è difficile ipotizzare che la sua realizzazione sia ancora lontana. Per completare l'opera che hanno in mente gli architetti di De Laurentiis, tra 12 campi di allenamenti, foresterie, alberghi, ci vorranno almeno due anni. A partire dall'apertura vera e propria del cantiere. Il Napoli prevede un investimento di circa 60 milioni. Succivo, quasi al confine con Gricignano d'Aversa. Nel Napoli le bocche restano cucite. Nessuna altra indiscrezione oltre alle parole del post"

