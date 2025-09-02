Sportitalia: il Napoli ha già vinto, ma Conte non lo dirà mai

Si parla anche di Napoli nell'editoriale di Massimo Pavan su Sportitalia.it:

Il mercato è finito, il campionato è in pausa, ma ci sono quattro squadre davanti, il Napoli favorito, la Cremonese sorpresona di fine estate, la Juventus e la Roma. Al momento vincono loro, ma l’unica squadra che ha già vinto, almeno sul mercato, è il Napoli. Antonio Conte si era impuntato, con un diktat “compratemi tutto e rimango” ed è stato accontentato. Non lò dira mai, ma il suo Napoli, Lukaku a parte ha preso tutto quello che serviva, da Beukema a De Bruyne, passando per Lang, Lucca ed Hojlund, senza contare tutto il resto. Ha vinto sul mercato ed ha speso perchè poteva spendere, dimostrando che se c’è un problema c’è il “porcellino bello pieno” da rompere. Favoriti? Certo, favoritissimi? Vedremo…