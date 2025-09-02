Sportitalia: il Napoli ha già vinto, ma Conte non lo dirà mai

Calcio Mercato  
Sportitalia: il Napoli ha già vinto, ma Conte non lo dirà mai

Si parla anche di Napoli nell'editoriale di Massimo Pavan su Sportitalia.it:

Il mercato è finito, il campionato è in pausa, ma ci sono quattro squadre davanti, il Napoli favorito, la Cremonese sorpresona di fine estate, la Juventus e la Roma. Al momento vincono loro, ma l’unica squadra che ha già vinto, almeno sul mercato, è il Napoli. Antonio Conte si era impuntato, con un diktat “compratemi tutto e rimango” ed è stato accontentato. Non lò dira mai, ma il suo Napoli, Lukaku a parte ha preso tutto quello che serviva, da Beukema a De Bruyne, passando per Lang, Lucca ed Hojlund, senza contare tutto il resto. Ha vinto sul mercato ed ha speso perchè poteva spendere, dimostrando che se c’è un problema c’è il “porcellino bello pieno” da rompere. Favoriti? Certo, favoritissimi? Vedremo…

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
