Calciomercato Napoli, da Frattesi a Traorè fino al vice Osimhen: tutti i nomi seguiti da Giuntoli

Notizie Napoli calcio - La squadra di Spalletti continua a viaggiare verso l'obiettivo Scudetto e mette nel mirino anche il ritorno della Champions League con gli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte.

Calciomercato Napoli, gli obiettivi per l'estate 2023

Nonostante gli obiettivi del Napoli portino tutti ad essere concentrati sul presente, il ds Cristiano Giuntoli ed il suo staff sono già al lavoro per i colpi del futuro. L'edizione odierna de Il Mattino ha infatti elencato tutti i giocatori seguiti dal club azzurro in vista della prossima estate.

Molto, ovviamente, dipenderà dalle uscite: come ipotetico sostituto di Osimhen piace sempre Broja del Chelsea che, nonostante l'infortunio ai legamenti, stuzzica e non poco il presidente De Laurentiis. Da monitorare anche la questione Traorè come sostituto di Lozano, con l'ex Barça in scadenza di contratto. In Serie A occhi puntati sull'Empoli con Vicario e Baldanzi, mentre con il Sassuolo c'è già stata una telefonata per sondare il terreno per Frattesi (piace anche Laurentiè).

A Verona c'è invece il promettente Josh Doig, terzino scozzese 2002 che piace molto agli azzurri, mentre è sempre viva la pista con il Bari per Cheddira e Caprile.