Conte-Napoli, non è finita! Repubblica - La gerarchia può ancora cambiare

Calciomercato Napoli - Svolta decisiva in queste settimane per il nuovo allenatore del Napoli, secondo gli ultimi aggiornamenti De Laurentiis può anche fare un colpo a sorpresa per la panchina azzurra.

Nuovo allenatore, Conte-Napoli: non è finita

Napoli - Secondo quanto riportato da Repubblica per la corsa al nuovo allenatore del Napoli ci sono Pioli e Italiano leggermente più avanti a Gasperini e Conte, ma può accadere di tutto:

La disponibilità manifestata al Napoli dovrà poi trasformarsi in un accordo con Pioli, qualora De Laurentiis decidesse di puntare su di lui. Ma occhio alle possibili sorprese. Gian Piero Gasperini e Antonio Conte appaiono più staccati, ma la gerarchia può ancora cambiare finché il Napoli non ufficializzerà la sua scelta. Ma, intanto, c’è il presente che – per uno strano scherzo del destino – mette di nuovo di fronte agli azzurri l’Udinese e il Friuli.