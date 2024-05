Pioli-Napoli, per ADL è il profilo adatto ad accettare: progetto triennale per riportare il club tra le grandi

Calciomercato Napoli - Ultimissime su Pioli al Napoli, l'allenatore del Milan è pronto a ripartire subito e farlo con gli azzurri.

Come riportato da Repubblica, il Napoli è pronto a ripartire con un nuovo progetto e De Laurentiis sembra abbia scelto Pioli come nuovo allenatore:

Nel borsino “ virtuale”, Stefano Pioli occupa al momento la posizione più importante: lascerà il Milan nonostante il contratto fino al 2025 e sembra il profilo adatto ad accettare un progetto triennale per riportare il Napoli tra le grandi.

Il diretto interessato ovviamente non ha dato indicazioni nella conferenza stampa di vigilia del match con il Genoa: «Non parlerò con altri club finché sarò a Milanello. Mi confronterò con il mio club al termine della stagione». Inutile stuzzicarlo neanche sui gusti culinari ( «La pizza? A me piacciono i cappelletti in brodo perché sono di Parma, ma mangio di tutto»).

Pioli ha l’esperienza giusta e sa perfettamente come i tempi non siano ancora maturi. La disponibilità manifestata al Napoli dovrà poi trasformarsi in un accordo.