Gazzetta - Napoli su Spileers: spunta un indizio, la valutazione del belga

In attesa dell'ufficialità di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, il Napoli sta già lavorando in maniera importante per quanto riguarda gli acquisti. Un segnale importante che fa pensare ad una scelta fatta anche per quanto riguarda l'allenatore. La difesa è certamente il reparto che probabilmente subirà più cambi. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Ostigard e Natan lasceranno certamente Napoli. Il primo a titolo definitivo mentre l'altro in prestito. Da valutare è anche la posizione di Juan Jesus.

Napoli interessato a Spileers del Club Bruges

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe sulle tracce di Jorne Spileers del Club Bruges. Un osservatore degli azzurri ha visionato questo difensore nella semifinale di Conference League che si è disputata in settimana allo stadio Franchi. La valutazione del cartellino non è ancora alta. I belgi valutano infatti il difensore classe 2005 tra i 5 e 10 milioni di euro.