Calciomercato Napoli, contropartite Chelsea-Osimhen: tutti i nomi

Calciomercato Napoli, possibile asse col Chelsea per Victor Osimhen e occhi su Romelu Lukaku come contropartita tecnica. A svelarlo è stato direttamente Gianluca Di Marzio di SkySport ieri in diretta. Ma c'è di più: sempre secondo l'esperto di mercato, al club azzurro potrebbe finire non solo il bomber belga fedelissimo di Antonio Conte (bozza di trattativa che tra l'altro sembra un indizio chiarissimo in ottica nuovo alleantore Napoli) ma anche un giovanissimo dei Blues.

Sarebbe un modo per far tutti felici: Osimhen che sogna la Premier League, la società britannica che risparmierebbe così sulla clausola e il Napoli che pur incassando meno si ritroverebbe comunque due giocatori di spessore e qualità. Un compromesso per certi aspetti anche necessario dopo quest'annata infelice anche per lo stesso pallone d'oro africano sul piano realizzativo, incapace di affermarsi sugli stessi standard della precedente stagione. Non c'è stata la valanga di goal che ci si aspettava e così c'è chi giocoforza tirerà sul valore provando a risparmiare.

Calciomercato Napoli, quale giovane dal Chelsea potrebbe arrivare

Ma chi potrebbero essere i giovani del Chelsea che potrebbero finire in un'eventuale trattativa?

Cesare Casadei , centrocampista italiano classe 2003

, centrocampista italiano classe 2003 Gabriel Slonina , portiere statunitense classe 2004

, portiere statunitense classe 2004 Wesley Fofana , difensore francese classe 2000

, difensore francese classe 2000 Armando Borja , attaccante albanese classe 2001

, attaccante albanese classe 2001 Diego Moreira, centrocampista portoghese classe 2004

Osimhen al Chelsea per Lukaku e un giovane?

Sono questi i primissimi nomi individuati che potrebbero fare a caso del Napoli. Una formula che porterebbe Lukaku, valutato circa 30 milioni considerando anche i 30 anni di età, più un giovane dalla valutazione di altri 20-30 milioni circa per un conguaglio da 60-70 milioni di euro totali in cambio di Osimhen. Il Napoli si ritroverebbe così già il bomber sostituto, un talento da inserire in organico e cash alla mano per rinforzare la squadra soprattutto tra difesa e centrocampo.