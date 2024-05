Monza-Lazio 2-2: Djuric regala pari in extremis a Palladino. Biancocelesti a + 6 sul Napoli | FOTO

Non sono mancate le emozioni nel pareggio tra Monza e Lazio. I biancocelesti di Igori Tudor chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco con Ciro Immobile che batte Di Gregorio dopo una traversa di Kamada. Poi, nell'ultimo quarto d'ora di gara, accade di tutto. Al 73' Djuric pareggia i conti per i brianzoli che però vanno di nuovo in svantaggio per opera di Vecino. L'uruguaiano, all'83', approfitta di un grave errore della difesa di Palladino e fa gol. Al 92' il pareggio ancora di Djuric su assist di Pessina.

Con questo pareggio, la Lazio resta ferma in settima posizione a 56 punti. A +6 sul Napoli che però deve giocare lunedì sera sul campo dell'Udinese.