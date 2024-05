Sky - Conte ha dato disponibilità al Napoli: chiesto a De Laurentiis un triennale monstre, le cifre

La pista Antonio Conte resta in standby per il Napoli secondo quanto si legge sul sito ufficiale del giornalista Gianluca Di Marzio che svela anche le cifre che l'allenatore leccese avrebbe chiesto a De Laurentiis per formalizzare l'accordo. Conte avrebbe infatti avanzato una proposta monstre per tre anni. Per adesso, De Laurentiis sembra orientato su altri profili.

Antonio Conte Napoli, Sky: "Ha chiesto 9 milioni"

Napoli - Ecco cosa si legge sul sito di Gianluca Di Marzio in merito alla possibilità che Antonio Conte possa diventare il nuovo allenatore del Napoli: