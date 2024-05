CorSport - Il Napoli ha offerto 40 milioni per Buongiorno: la risposta del Torino

Il Napoli pronto a fare follie per Alessandro Buongiorno del Torino. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, gli zzurri hanno aumentato l'offerta per aggiudicarsi il centrale del Torino. Nel dettaglio, il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo sul tavolo del collega Urbano Cairo una proposta davvero monstre in questo momento. Tuttavia, sottolinea il quotidiano, il Torino non ha ritenuto congrua la proposta fatta dai partenopei.

Offerta del Napoli per Buongiorno, le cifre

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le cifre dell'offerta presentata dal napoli al Torino per il difensore centrale Alessandro Buongiorno: