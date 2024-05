Allenatore Napoli, Repubblica svela - ADL gli ha mandato dei messaggi nei giorni scorsi

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore Napoli, svolta in arrivo con la notizia lanciata da Repubblica che racconta come il presidente De Laurentiis abbia mandato dei messaggi a quello che potrebbe essere il prossimo tecnico. Conte, Italiano, Pioli e Gasperini i nomi ormai su cui focalizzarsi.

Allenatore Napoli: svolta per la panchina

Napoli - Aurelio De Laurentiis pronto a fare la scelta sull'allenatore del Napoli per i prossimi anni. Si ripartirà con un nuovo progetto di totale rivoluzione in ogni settore e per questo motivo che ora vengono fuori tantissime notizie importanti. Questo quanto svelato da Repubblica:

La disponibilità manifestata al Napoli dovrà poi trasformarsi in un accordo, qualora De Laurentiis decidesse di puntare su Pioli. Ma nella short list del club azzurro c’è sempre Vincenzo Italiano, al quale sono arrivati messaggi di stima nei giorni scorsi.