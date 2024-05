Il Galatasaray non riscatterà Ndombele: ritorno al Tottenham, pronto nuovo prestito

Calciomercato Napoli, finisce l'avventura al Galatasaray dell'ex azzurro campione d'Italia Tanguy Ndombele.

Calciomercato, pronto nuovo prestito per Ndombele

Dopo l'esperienza partenopea e il mancato riscatto da parte del club azzurro, il centrocampista francese si è infatti trasferito in Turchia raggiungendo Dries Mertens e altre vecchie conoscenze della Serie A. Ma anche in questo caso l'esperienza è durata appena una stagione. La dirigenza turchia ha deciso di non confermare il 29enne che tornerà così al Tottenham e pronto a un nuovo prestito altrove per la prossima stagione.