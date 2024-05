Criscitiello provoca: "Pozzo e De Laurentiis amici, l'Udinese ha l'obbligo di vincere col Napoli"

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di ieri a Sportitalia di Michele Criscitiello sugli incroci e le sfide per la lotta salvezza di questo turno. Qui, in un altro passaggio, parla così di Udinese-Napoli:

"La lotta salvezza è quella più divertente, perchè c'è un grandissimo caos. Il Sassuolo se non fa punti con l'Inter, credo che ormai possiamo salutarlo. E per la prima volta dopo tanti anni rischia seriamente l'Udinese, che ha 29 punti, in questo momento sarebbe in Serie B, deve giocare con il Napoli e poi ha tre scontri diretti, Lecce, Empoli e Frosinone. L'arbitro della salvezza è l'Inter, perchè se l'Inter fa l'Inter toglie punti al Sassuolo, al Frosinone e al Verona. Il Sassuolo è quasi spacciato. Ma il Sassuolo all'ultima giornata affronta il Lecce che potrebbe essere quasi salvo. L'Udinese ha il Napoli, storicamente società amica, hanno fatto tanto business insieme. Siamo pur sempre in Italia. De Laurentiis ha comprato più giocatori dall'Udinese che in giro per il mondo, quindi io credo che i buoni rapporti a quattro giornate dalla fine ci siano sempre stati... Il Lecce se fa un punto a Cagliari, poi c'è Lecce-Udinese e anche lì i rapporti sono buoni. Il Napoli è molto più forte dell'Udinese, mi sembra abbastanza chiaro, però... Con la vittoria del Sassuolo, adesso, Udinese obbligata a vincere con l’amico De Laurentiis".