Spalletti da brividi: "Guardo continuamente le immagini dello scudetto, Napoli per sempre" | VIDEO

All'uscita dall'anteprima del film scudetto "Sarò con te", Luciano Spalletti è stato intercettato dai colleghi di PianetaNapoli, l'ex allenatore del Napoli attualmente CT dell'Italia ha parlato così del film della SSC Napoli:

"Com'è stato rivivere il sogno? Per me bello perché io le guardo di continuo queste immagini delle bellezze che hanno fatto i miei calciatori nella passata stagione. Per cui, più le vedo, e più sto bene.

Napoli sarà sempre con lei? Non lo so, io starò sempre con Napoli! Quello che invece farà il Napoli io non lo so".