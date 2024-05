"Sei nervoso perché hai vinto troppo?" Maldini provocò Spalletti: "Mi prendi per c**o davanti alla squadra!"

Nel corso del film scudetto della SSC Napoli, "Sarò con te", che ieri ha esordito al cinema Metropolitan con gli invitati del club e la squadra e Spalletti-Baldini ad assistere ed emozionarsi per la prima visione, c'è ampio spazio per le sfide ravvicinate di Napoli-Milan. In quella della Serie A, all'intervallo, c'è la famosa lite Maldini-Spalletti. Finalmente svelata l'esatta frase del dirigente rossonero:

"Sei nervoso perché hai vinto troppo in campionato mister? Cos’è sta roba?".

E poi Maldini commentando negli spogliatoi sostiene che Spalletti sia arrivato quasi alle mani. Il tecnico non ci sta per la presa in giro davanti ai suoi calciatori e staff nel tunnel che porta agli spogliatoi, con anche Leao che va a disturbarlo e a Maldini esclama:

"Non ti ho messo le mani addosso! Reagisco così perché mi prende per il culo di fronte a loro (la squadra, ndr)!"