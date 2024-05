Pioli-Napoli, spunta un problema! Non è sicuro di liberarsi dal Milan

Calciomercato Napoli - Problema per il possibile ingaggio di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Napoli. Perché ora ci sono degli aggiornamenti molto importanti che arrivano dal Corriere della Sera sul contratto dell'allenatore.

Pioli-Napoli, problema di 10 milioni

A scriverlo è il Corriere della Sera, che sottolinea come Pioli abbia ancora un anno di contratto con il Milan, fino al 30 giugno del 2025 e dal costo di 10 milioni complessivi. E' questa la cifra che costerà al Milan per il prossimo anno se sarà esonerato e per questo motivo può esserci un serio problema per il Napoli nell'ingaggiare Pioli come allenatore se non si dovesse trovare un’intesa sulla buonuscita.

In questo momento per la successione di Calzona sulla panchina del Napoli per il prossimo anno come allenatore c'è proprio Pioli in pole. Ma ha ancora un anno di contratto e non è detto che arrivi a un’intesa con il club rossonero per liberarsi.

Saranno decisive le prossime due settimane, ma non c'è fretta. La situazione Pioli, che ha ancora un anno contratto, fino al 30 giugno del 2025, va monitorata, perché lui e il suo staff, fra stipendi e tasse, costano al club una decina di milioni di euro: non sono spiccioli e bisognerà per questo trovare l'intesa sulla buonuscita prima di firmare eventualmente con il Napoli. Non è scontato che alla fine si trovi un accordo tra l'allenatore e i rossoneri e può quindi restare fermo un anno.