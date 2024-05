Il Real Madrid è campione di Spagna. L'ufficialità è giunta ieri sera con la sconfitta del Barcellona fuori casa contro il Girona per 4-2 che ha consegnato matematicamente l'ufficialità ai blancos in corsa anche per la Champions League.

Real Madrid campione, show di Ancelotti nei festeggiamenti

Gioia immensa negli spogliatoi dove è scoppiata la festa con tanto di show di mister Carlo Ancelotti per il suo ennesimo trofeo da allenatore.