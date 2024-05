Ipswich Town promosso in Premier League 22 anni dopo: nell'impresa c'è anche Ed Sheeran

Clamorosa impresa per l'Ipswich Town che arriva al secondo posto in Championship con 96 punti ed è ufficialmente promosso in Premier League 22 anni dopo. Il club inglese ha messo alle sue spalle il favorito Leeds ed è arrivato a solo 1 punto dal Leicester di Maresca con una stagione sensazionale e storica.

Ipswich Town in Premier League, c'è anche Ed Sheeran

Ultime calcio - E' festa per l'Ipswich Town che chiude al secondo posto di Championship prendendosi l'incredibile promozione in Premier League 22 anni dopo l'ultima volta che ci ha giocato. L'Ipswich Town Football club, dove c'è di mezzo anche il noto cantante Ed Sheeran, allenato da McKenna ha fatto davvero un capolavoro. Una doppia promozione in 2 anni dalla Serie C inglese alla Premier League che mancava dal 2002, grazie alla nuova proprietà e all'ex collaboratore di Mourinho e Rangnick che ora allenata la squadra, Kieran McKenna.

E' arrivato il verdetto ufficiale che chiude la classifica di Championship con la promozione dell'Ipswich Town a sorpresa che solo lo scorso anno era salito dalla League One (la nostra Serie C) alla Championship (la nostra Serie B).

Tra i grandi tifosi dell'Ipswich Town c'è anche il cantante Ed Sheeran, che ha testimoniato il proprio amore grazie ai molti concerti con la maglia della squadra sul palco e, per un anno, anche sponsor sulle divise di gioco. Inoltre il numero 17 è tenuto libero appositamente per lui nel club.