Tensioni in Georgia, proteste contro la legge russa. Kvaratskhelia: "Orgoglioso della mia gente, meritiamo di far parte dell'Europa"

Georgia, dimostranti in piazza contro la legge russa. Ci sono state tensioni nella capitale Tbilisi, dove si sono tenute proteste popolari contro la “legge” che vuole attenuare l’influenza straniera all’interno del Paese ex sovietico. In Georgia la polizia ha iniziato a usare la violenza contro i manifestanti pacifici pro-Ue.

Intanto, sui social, arriva lo sfogo dell'attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia che si unisce alla sua gente in Georgia:

"Io sto sempre lì e starò sempre dove c'è la mia Georgia! Sento molto quello che sta succedendo oggi nel mio paese, è difficile per me guardare tutto questo. Voglio dire chiaramente la mia opinione e dire che meritiamo di far parte dell'Europa e nulla deve interferire con questo. Voglio che tutti noi siamo uniti e felici come il 26 marzo! Non voglio che nessuno usi le mie parole.

Amo ogni georgiano, amo la mia Georgia e tutte le mie attività e traguardi sono per il mio paese, per il suo successo e per il futuro europeo e sarà così fino alla fine della mia vita. Mi spezza il cuore che oggi non diamo più valore alle parole degli esseri umani. Patriottismo piuttosto che nei fatti. Non tutto quello che ci affronta! Sì al progresso e alla vittoria della Georgia! Io sono la Georgia".