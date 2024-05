TMW - Sudakov costa 50 milioni, l'alternativa è Luis Alberto: Napoli pronto ad iniziare la trattativa

Calciomercato Napoli. Con l'addio di Zielinski ormai scontato, il mancato riscatto di Traore e le partenze certe di Dendoncker e Demme, il Napoli dovrà rifare il look al suo centrocampo.

Della futura mediana azzurra ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, soffermandosi sull'ipotesi Luis Alberto:Â

Il club azzurro avrà molto da lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Un settore nel quale ci saranno novità è senza dubbio il centrocampo. L’obiettivo è sostituire Zielinski e un’ipotesi molto concreta resta Sudakov, per il quale la richiesta dello Shakhtar Donetsk è vicina ai 50 milioni di euro. E così ecco che il Napoli sta pensando anche ad altro. L’ultima idea porta a Luis Alberto, le cui qualità sono indiscutibili. Lo spagnolo qualche tempo fa (per la precisione dooo il match vinto contro la Salernitana) ha espresso la voglia di lasciare la Lazio a fine campionato, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027 firmato nell’ottobre scorso. Rimane da capire ora cosa potrebbe succedere. Il Napoli è alla finestra pronto ad entrare in azione qualora ci fossero le condizioni giuste per iniziare una trattativa.