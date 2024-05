Calciomercato Sky - Svolta Napoli, Manna vuole anticipare Inter e Juventus

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi Sky - Ci si prepara a quella che sarà un'estate calda e di grandi trattative anche per il Napoli con il nuovo direttore sportivo Manna già a lavoro e pronto a beffare Inter e Juventus con un nuovo acquisto.

Calciomercato Napoli ultimissime Sky: Buongiorno l'obiettivo

Calciomercato Napoli 24 - Si sta già costruendo il Napoli del futuro. Perché la società vuole riscattarsi dopo una stagione deludente e rivoluzionerà tutto. Si parte con il cambio in dirigenza e il mercato affidato al giovane Giovanni Manna che lavorerà su grandi obiettivi per il Napoli di De Laurentiis che può subito trovare l'intesa con giocatore e club per il primo acquisto.

Nel mirino del Napoli c'è il capitano del Torino Alessandro Buongiorno che ha attirato l'attenzione di Napoli, Inter e Juventus su tutti. Per i bianconeri resta un'ipotesi difficile secondo Sky Sport che dà le ultime notizie su Alessandro Buongiorno al Napoli.

Secondo le ultime di Sky il Napoli si sta muovendo da tempo per cercare di anticipare la concorrenza e acquistare Buongiorno. C'è però anche l'Inter, che lo ha inserito nei primi posti in lista per rinforzare il reparto difensivo. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire la prossima stagione dove giocherà. L'operazione ha un valore di circa 40 milioni di euro.