"Lukaku-Napoli, arriva Conte!": tifosi pazzi sui social, c’è chi però storce il naso

Calciomercato Napoli, potrebbe essere Romelu Lukaku il sostituto di Victor Osimhen: lo ha annunciato ieri SkySport per un clamoroso colpo di scena. Come rivelato in particolare da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero già stati i primi contatti tra club azzurro e Chelsea, proprietario del cartellino del centravanti in prestito alla Roma. Un nome che ha portato subito alla mente il possibile nuovo allenatore del Napoli: può essere Antonio Conte? Del resto è noto il rapporto tra il tecnico pugliese e il centravanti belga: hanno condiviso l'esperienza di Londra e il mister lo ha poi portato in nerazzurro dove insieme hanno vinto ancora.

Calciomercato Napoli, si punta Lukaku perché arriva Conte?

Così inevitabile l'accostamento con i social in tilt in queste ore: "Se il Napoli punta Lukaku è perché arriva Conte!". In effetti potrebbe essere davvero un indizio o comunque un modo - oltre per cautelarsi già con un sostituto nella stessa eventuale vendita - per avere un'ulteriore carta vincente per strappare il sì definitivo di Conte dopo i due tentativi andati a vuoto prima con l'esonero di Garcia e poi con l'addio di Mazzarri. Tuttavia la notizia se da una parte ha entusiasmato una parte della tifoseria ha fatto storcere il naso all'altra. Lukaku, per molti, non è il nome adatto con cui ripartire. O almeno non più a fronte dei fasti di anni fa.

Molti tifosi del Napoli bocciano Lukaku

"E' finito ormai", sostengono molti tifosi alla luce anche dei 30 anni raggiunti e un'esperienza giallorossa non proprio devastante sul piano realizzativo. Altri pur non considerandolo ormai al tramonto evidenziano comunque che "è inconcludente, forte fisicamente ma privo di tecnica". Fermo restando che gli stessi non credono nemmeno nella pista Conte considerando le richieste di mercato che l'ex Inter avanzerebbe e in generale i costi decisamente fuori portata. La parte più scettica dei sostenitori spera in un grande nome ma è piuttosto convinta che alla fine arriverà un profilo 'normale' e nemmeno troppo esaltante per certi aspetti, come Stefano Pioli o Vincenzo Italiano.