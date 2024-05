Come gioca Pioli? Ecco come può essere il suo Napoli

Calciomercato Napoli ultimissime - Continua la ricerca di De Laurentiis per il nuovo allenatore del Napoli e tra i vari nomi ora quello in pole sembra essere proprio quello di Stefano Pioli. A fine stagione dirà addio al Milan, nonostante un contratto in scadenza 2025, ma sarà esonerato dai rossoneri per dare via ad un nuovo progetto. Lui, intanto, potrebbe finire proprio al Napoli.

Allenatore Napoli, come gioca Pioli?

Ultimissime di calciomercato sul Napoli e la scelta del nuovo allenatore: c'è Stefano Pioli in pole. Ma come gioca Pioli? Moduli e curiosità su quello che può essere il prossimo allenatore del Napoli.

E' cresciuto tanto in questi anni Pioli e in tutte le sue esperienze l'attuale tecnico rossonero che sta portando avanti però un'altra stagione di alti e bassi, questa la più deludente di tutte considerando che ha fallito in ogni competizione e per questo ci sarà l'esonero. Ma ha voglia di riscatto e di dimostrare di poter saper ancora vincere (visto il campionato di Serie A con lo scudetto riportato al Milan nella stagione 2021-22, e di poter arrivare a grandi risultati come la semifinale di Champions League dello scorso anno.

Ma come gioca Pioli? Modulo e curiosità dell'allenatore emiliano che può approdare a Napoli e continuare su questa linea che va avanti ormai da tantissimi anni del 4-3-3. L'allenatore ha dimostrato di essere stato uno capace di cambiare tanto e sapersi adattare alla rosa e agli avversari. Infatti, con il Milan i moduli preferiti di Pioli sono stati 4-2-3-1 e 4-3-3, che potrebbe continuare ad usare se dovesse diventare il prossimo allenatore del Napoli. In diverse occasioni, però, Pioli ha usato anche la difesa a tre con il 3-4-2-1.