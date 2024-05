Calciomercato Napoli - Tanti i nomi per la panchina del Napoli ma in pole c'è Stefano Pioli. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la stagione andrà in archivio tra poco meno di un mese, con il Napoli che dovrà ricostruire e partire con un nuovo allenatore: su tutti al momento il favorito è Pioli. Contro la Roma è arrivata la terza gara senza la vittoria che manca ormai da un mese, dalla trasferta di Monza.