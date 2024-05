Infortunio Kvaratskhelia: le condizioni e i tempi di recupero

Napoli- Ieri in allenamento si è fermato Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante georgiano, uno degli uomini più in forma del momento, ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Condizioni Kvaratskhelia: i tempi di recupero

Problema non di grande entità, ma quanto basta chiaramente a metterlo a forte rischio per la partita di Udine. Anche perché se dovesse forzare si rischierebbe un lungo stop. Nel caso di probabile forfait, il tecnico Calzona può schierare Raspadori a sinistra. Se dovesse saltare Udinese-Napoli, i tempi di recupero di Kvaratskhelia saranno per la prossima partita.