Cammaroto svela: "Manna vuole Conte o Allegri! Scamacca e Buongiorno i primi colpi"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su Napolimagazine sulla possibilità di riapertura della pista Conte al Napoli, occhio anche ad Allegri e il mercato:

"Casting aperto tra bocciature, depistaggi e veti per la panchina del Napoli. Una sola certezza tra tante voci: Aurelio De Laurentiis non ha ancora scelto il nuovo allenatore del Napoli e chi afferma il contrario o fa sapere che c'è una decisione già presa rischia di andare incontro alla bufala dell'anno. ADL continua le sue riflessioni e sulla vicenda Conte i riscontri che mi arrivano direttamente da ambienti vicini alla squadra è che non c'è niente di chiuso, Conte si è dichiarato disponibile in termini totali e De Laurentiis sta valutando ma non è tramontata alcuna pista e non si registrano sviluppi definitivi in un senso o nell'altro. Semmai c'è stato un gioco delle parti, con persone vicine a Conte che hanno fatto sapere la volontà del tecnico, pronto ad accettare il Napoli, così come altre persone vicine al presidente, hanno lanciato notizie che vanno a raffreddare la pista per allentare la pressione sulla società in questa fase in cui la piazza è tutta schierata sul nome di Conte e contesta gli altri papabili per il dopo-Calzona.

Andiamo oltre, con una indiscrezione importante e del tutto attendibile: Manna, ormai prossimo d.s. del Napoli, caldeggia il nome di Conte o in alternativa profili esperti e di alto livelli, tra i quali Allegri, mentre avrebbe posto le sue perplessità su Pioli e Italiano. C'è da capire se De Laurentiis terrà conto o meno degli umori della piazza napoletana che ha praticamente bocciato in maniera netta Pioli e anche Italiano, a suon di post anche abbastanza pesanti sui social e più in generale nei pensieri che vengono espressi in città. La preoccupazione è che in caso di scelta di uno di questi profili la nuova stagione possa partire in un clima di contestazione e di sfiducia che non farebbe bene all'ambiente e diventerebbe una spada di Damocle su una squadra che ha bisogno di entusiasmo per non ripetere questa annata disastrosa. La scelta è tra profili di percorso che accetterebbero di impegnarsi per due o tre stagioni ma non garantiscono la prospettiva di poter lottare subito per lo scudetto o un nome come Conte che vorrebbe un instant team riservandosi l'opportunità di andare via in caso di vittoria immediata del campionato. Montano lo scetticismo e la contestazione soprattutto verso l'ipotesi Pioli e la palla passa a De Laurentiis. Non vorremmo essere nei panni di De Laurentiis, chiamato ad una scelta complicata e nella quale rischia, c'è una tifoseria che spinge tutta su Conte e non ne vuole sapere degli altri nomi sinora circolati. Se non dovesse arrivare Conte, rimaniamo dell'idea di fare molta attenzione alle sorprese, ADL può sorprendere e tirare fuori il jolly dal mazzo.

Rimane la carta Gasperini, che non gode di grande simpatia tra i napoletani ma al quale va riconosciuto il gran lavoro fatto a Bergamo. Gasp piace ad ADL ma non ha deciso al momento se proseguire con l'Atalanta o cambiare e quindi a quel punto trattare con il Napoli.



Nel frattempo continua il pressing su Buongiorno del Torino per la difesa ma Cairo spara alto e al momento non accetta la proposta del Napoli che vorrebbe inserire Ostigard nella trattativa. Cairo vorrebbe 45 milioni cash e spera nell'asta con i club di Premier League. Il Napoli riflette e non è intenzionato a partecipare ad aste e non vuole arrivare oltre i 35 milioni. Per l'attacco si attenderà il nuovo tecnico per chiudere il nome dell'erede di Osimhen, con David che si avvicina alla Premier League e Dovbyk che costa troppo. In Italia il sogno rimane Scamacca, che sarebbe un grande obiettivo di Conte e Gasperini".