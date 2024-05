Míchel, il mentalista del Girona: "Il calcio di Messi è immortale, quello di Maradona è terreno: con i suoi errori Diego affascinava tutti"

Miguel Ángel Sánchez, detto Míchel è allenatore di gran moda. Il suo Girona non è nemmeno più una sorpresa, ne parla al Paìs:

“Capisco il calcio come quando ero piccolo: voglio divertirmi. Questo è quello che voglio per le mie squadre, è allora che mi rappresenteranno. Quando vanno avanti, quando sono aggressivi, quando cercano la porta avversaria. Perché quando ciò accade, quando una squadra ha un’anima, è allora che il tifoso finisce contagiato. Quando sento 'non mi interessa come, quello che voglio è che tu vinca', so che quel posto non fa per me. Non è falsa modestia o umiltà, ma non cerco riconoscimenti personali. E tutto ha una spiegazione: voglio che i giovani crescano, non che si parli del fatto che la squadra di Míchel gioca bene. Lavoro con le persone. Voglio che guadagnino di più, che siano più importanti nel mondo del calcio. Maradona era il calcio. C’è una bellissima frase di Valdano: “Se Maradona indossa una tuta e gli lanciano una palla piena di fango, la controlla con il petto”. Capisci? Questa è la passione di cui parlavamo. Il calcio di Messi è immortale, quello di Maradona è terreno. Con i suoi errori Maradona affascinava tutti. Voglio questo per le mie squadre, non quello che Diego ha fatto con il suo talento, perché è impossibile, ma quello che ha trasmesso: amore per il gioco. Diego ha mosso un intero Paese nel caso dell’Argentina e della città di Napoli. Ora abbiamo un’intera provincia che aspetta l’ingresso in Champions League".