Calciomercato Napoli, si allontana Zirkzee: dove può finire il centravanti

Calciomercato Napoli, Joshua Zirkzee nome caldo per l’estate? Non sembrerebbe al momento, secondo le ultimissime di Sportitalia.

Mercato Napoli, si allontana l'ipotesi Zirkzee

Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito, nemmeno cita gli azzurri tra le squadre in corsa per l’attaccante del Bologna. E’ piuttosto il Milan la squadra più attiva in tal senso, ma serviranno non pochi soldi nel caso e c’è sempre la clausola pro-Bayern da 40 milioni con cui i tedeschi potranno riprendersi il centravanti. Più defilate Inter e Juventus, mentre monitorano in Premier l’Arsenal e Aston Villa.