Calciomercato Napoli, ADL vuole annunciare un nuovo acquisto prima di Dimaro: la situazione

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis vorrebbe regalare al nuovo allenatore Rudi garcia almeno un rinforzo prima del ritiro di Dimaro. L'obiettivo del patron è dunque quello di innestare almeno un volto nuovo nell'organico che andrà in Val di Sole tra qualche giorno.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Nel codice-Adl non c’è urgenza ma a Dimaro-Folgarida, in ritiro, il Napoli vorrebbe arrivarci con un uomo in più: un giapponese, un inglese o uno spagnolo (per ora...). Magari un italiano: Davide Faraoni (31) è il vice Di Lorenzo designato in caso di uscita di Zanoli. E con il Verona, che ormai ha accerchiato Michael Folorunsho (25), tesoro dell’ultimo Bari, sarebbe affare doppio".