"Bisonte stanco, passeggia, annichilito!". Anguissa flop, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata la prestazione di Frank Anguissa in Napoli-Frosinone?

Voti e pagelle Anguissa Napoli Frosinone

Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 5 Bisonte stanco, una sola palla buona in verticale per Osimhen

Corriere dello Sport 4,5 Annichilito più da se stesso che da Mazzitelli. Non ha ritmo, non ha tempi di giocata e inserimenti. E poi, beh, passeggia più che aggredire.

Tuttosport 5.5 Impreciso in fase di possesso, sbaglia troppi appoggi.

Il Mattino 4,5 L'incursore devastante della scorsa stagione è ora l'uomo in meno, persino irritante per come dissipa il talento là in mezzo al campo: dove c'è lui in pratica c'è un buco.