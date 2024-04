Corbo: "Cajuste tra i più tenaci del Napoli, la sua posizione nel calciomercato va rivista"

Antonio Corbo, giornalista, commenta tramite il suo consueto editoriale su Repubblica la prestazione difensiva del Napoli contro la Roma nella partita pareggiata 2-2 allo stadio Maradona. Eccone uno stralcio:

"Ci sono giocatori da recuperare o ancora da scoprire, come lo svedese di padre americano Cajuste. La sua posizione nel calciomercato va rivista, è stato tra i più tenaci in una domenica di netta superiorità fisica e tecnica sulla Roma. Ma certifica anche il lato oscuro di questa stagione di stenti e flop, ancora una volta Juan Jesus si propone tra i protagonisti in negativo dei momenti chiave. Provoca il rigore del vantaggio romanista con intervento molliccio su Azmoun".