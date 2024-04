D’Avino, l'agente a CN24: "Si sente pronto per l'esordio, può essere un raggio di luce per il Napoli! Calzona l'ha trattato come un professionista"

Calciomercato Napoli - Alessandro Musella, agente del difensore del Napoli Luigi D’Avino, è intervenuto ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live su CN24TV.

“Il Napoli ha fatto una buona partita contro la Roma, ma quando non finalizzi le occasioni da gol poi rischi di farti male ed è andata esattamente così: è stata una partita caratterizzata anche dagli interventi del VAR, il Napoli avrebbe anche meritato di vincerla.

Luigi D’Avino si sente pronto? Come tutti i giovani scalpita, il Napoli lo sa e per loro può rappresentare un prodotto del vivaio: anche in una stagione buia potrebbe essere un raggio di luce per proiettarsi nel futuro: deve ancora lavorare, crescere, maturare e fare esperienza, ma vive per il momento dell’esordio.

Luigi quest’anno si è alternato tra Primavera e prima squadra per allenarsi, lui è un classe 2005 e ciò dà la possibilità di poter apprendere tanto dai big. Poi non sono arrivati i risultati, poi sono cambiati gli allenatori, la Primavera si è trovata in difficoltà e si è cercato di attingere anche da lui per cercare di rendere la squadra ancora più competitiva. Nel tempo ha collezionato tante presenze, per lui è importante fare bene e dimostrare ciò che sa fare. Sicuramente si farà trovare pronto per dare il suo contributo, all’inizio è partito con la prima squadra ma con risultati e situazioni differenti magari avrebbe potuto anche esordire.

Segnali positivi in vista? Sia con Garcia sia con Calzona ce ne sono stati, contro l’Empoli purtroppo è andata male ma si è scaldato con gli altri: il mister lo tratta come un giocatore della prima squadra e facendolo tenere sempre pronto, c’è considerazione da parte dello staff e ciò lo gratifica.

Futuro? Io credo che sia un discorso condiviso, D’Avino deve giocare con continuità il prossimo anno: vedremo dove, anche confrontandoci col Napoli. In B? Ci sono tante squadre, ma da qui a fine stagione vediamo cosa accadrà : mi auguro possa esordire, renderebbe le cose diverse giocare qualche minuto in A. Ma sarà importante trovare un contesto dove esprimersi e giocare con continuità , il suo obiettivo finale è sempre quello di tornare a vestire la maglia del suo cuore, quella del Napoli”