UFFICIALE - Nuova avventura per l'ex azzurro Adam Ounas

Calciomercato - Nuova avventura per l’ex azzurro Adam Ounas, finora nella lista svincolati in attesa di una nuova chance. E questa è arrivata, tra l’altro nello stesso Paese in cui stava già militando: il Qatar.

Calciomercato, nuova avventura per Ounas

Dopo l’avventura agrodolce all’Al-Sadd, infatti, il 28enne franco-algerino si è trasferito ufficialmente all’Al-Sailiya attualmente all’11° posto in campionato. Un passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali ma un modo per rilanciarsi in questo momento di difficoltà senza rischiare di essere dimenticato.