UFFICIALE - Napoli-Udinese, trasferta vietata ai residenti in Friuli (ma c'è un'eccezione)

In vista delle partite di Serie A Venezia-Roma e Napoli-Udinese, in programma domenica 9 febbraio, le prefetture dei capoluoghi di regione del Veneto e della Campania hanno disposto restrizioni alla vendita dei biglietti per motivi di sicurezza pubblica.

A Venezia, il divieto, allo stadio Penzo, riguarda i residenti nella regione Lazio e nelle province di Udine e Pordenone.

A Napoli, il provvedimento vieta la vendita ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, con l'eccezione dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società partenopea che potranno assistere all'incontro presso lo stadio Maradona.

Le decisioni sono state prese dalle prefetture sulla base delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per prevenire possibili criticità per l’ordine pubblico.