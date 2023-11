TMW - Hellas Verona, contatti sempre più fitti per la cessione del club: sviluppi e possibili scenari

Col passare delle settimane, sembra essere sempre più vicina la cessione dell'Hellas Verona ad un fondo anglo-statunitense che avrebbe come tramite l'ex direttore sportivo scaligero Francesco Marroccu. Nelle ultime settimane si sono infittiti i contati con gli uomini di Deutsche Bank (istituto a cui Maurizio Setti ha dato mandato per verificare la credibilità degli interlocutori interessati all'acquisizione del club), impegnati probabilmente nelle ultime fasi della due diligence propedeutica all'eventuale acquisizione. Setti avrebbe fissato il prezzo a 150 milioni di euro, ma non è da escludere che si possa chiudere a meno, probabilmente ad una cifra intorno ai 120 milion