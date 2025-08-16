Il Napoli punta Diouf, si cerca l'accordo col Lens: svelato l'ingaggio del centrocampista
Ultime calcio Napoli svelato l'ingaggio di Diouf al Lens
Ultime calcio Napoli - Il Napoli pensa a Andy Diouf e ha presentato un'offerta al Lens di circa 20 milioni di euro ma i francesi valutano 23-25 milioni il proprio calciatore.
Diouf, il suo ingaggio al Lens
Diouf ha un contratto con il Lens fino al 30 giugno 2028 e guadagna uno stipendio annuo di 900 mila euro a stagione, come riporta Africafoot.
