Il Napoli punta Diouf, si cerca l'accordo col Lens: svelato l'ingaggio del centrocampista

Notizie  
Ultime calcio Napoli - Il Napoli pensa a Andy Diouf e ha presentato un'offerta al Lens di circa 20 milioni di euro ma i francesi valutano 23-25 milioni il proprio calciatore. 

Diouf ha un contratto con il Lens fino al 30 giugno 2028 e guadagna uno stipendio annuo di 900 mila euro a stagione, come riporta Africafoot. 

